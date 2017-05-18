النقد الدولي: صرف الشريحة الثانية من القرض لمصر خلال أسابيع - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

طالب كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، الحكومة المصرية بالعمل مع البنك المركزي لـ«احتواء» التضخم بعدما سجل معدلات قياسية خلال الفترة الماضية.

وأوضح جارفيس، أثناء مقابلة مع فضائية «سي بي سي» المصرية، عبر الفيديو كونفرانس من واشنطن مساء أمس الأربعاء، أن احتواء التضخم يحتاج لمساعدة من الجهات الحكومية مع البنك المركزي المصري.

وقال إن التضخم له أثار سلبية على الاقتصاد والفئات الفقيرة وأصحاب الدخول الثابتة هم أكثر المتضررين منه، فيما يلجأ الأغنياء إلى شراء العقارات، مضيفا أن موعد صرف الشريحة الثانية من القرض البالغة 1.25 مليار دولار ستحدد موعدها بعد اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق، والمتوقع له خلال الأسابيع المقبلة.