محام يعلق على واقعة تدخين طفلة لـ«الأرجيلة»: جريمة يعاقب عليها القانون «فيديو» - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

علق المحامي عبدالله الغونيم، على واقعة تدخين طفلة لأرجيلة في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، مؤكدا أن القانون يعاقب تلك التصرفات التي تأتي بالضرر على الأطفال بسبب خطورة التدخين وتأثيره على الرئتين.

وقال المحامي، في تغريده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «مثل هذه الممارسات جريمة في حق الطفل ويعاقب عليها، ونظام حماية الطفل في غالب الدول يجرمها ومنها المملكة العربية السعودية».

وكان مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، لأم من جنسية عربية تشجع طفلتها الصغيرة على تدخين الشيشة، ويظهر الفيديو طفلة لا يتعدى عمرها 4 أعوام تجلس بجوار أمها وهي تدخن الشيشة، فيما تبكي الطفلة من أجل أن تدخن، فتستجيب الأم لطلب طفلتها، وتدخن الطفلة الصغيرة الشيشة بطريقة توحي على تعودها عليها.