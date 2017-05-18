بلدية فرنسية تتخذ قرار مثير للسخرية حول «الموت» - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

قال رئيس بلدية لينييفيل شمالي فرنسا، كريتسوف ديتريش، أمس الأربعاء، إن البلدية حظرت على سكان منطقتها «الموت في منازلهم».

وأوضح ديتريش، لقناة «فرانس إنفو» الحكومية، أن القرار رمزي وله دلالة، مضيفا أنه يأتي للفت الانتباه لأزمة وشيكة في البلدة، التي يعيش فيها 5 آلاف شخص، حيث يوجد فيها طبيبين اثنين فقط، وأنهما سيتقاعدان نهاية 2017، ولم يتم بعد توظيف آخرين مكانهم.

وأكد أن قدوم طبيب لإعلان وفاة شخص ما في البلدة يتأخر لعدة ساعات، موضحا أنه يعلم أن القرار غير قابل للتطبيق، إلا أن الغاية من ذلك هي لفت الانتباه حول النقص الموجود في الكادر الطبي بالمنطقة، مضيفا «أعلم أن هذا القرار مثير للسخرية، لكننا نواجه وضعاً سخيفاً حقاً».