البيت الأبيض: ترمب لن يعلن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خلال زيارته لإسرائيل - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية، أمس الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترمب، لن يعلن عن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس، خلال زيارته إلى تل أبيب، الأسبوع المقبل.

وذكرت شبكة «سي إن إن» الإعلامية الأمريكية، إن مسؤولين في البيت الأبيض كانوا يدرسون الإعلان عن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، خلال زيارة ترمب، وأنه قد تم التراجع عن ذلك.

ويأتي التراجع، بحسب الشبكة ذاتها، بعد تحذير مسؤولين كبار في وزارة الخارجية والبنتاغون والاستخبارات من الإقدام على هذه الخطوة، لأضرارها على عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.