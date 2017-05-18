بالفيديو.. عجوز صينية تلقن رجلاً درساً قاسياً لبصقه داخل المترو - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو لعجوز صينية أتصفت بالشجاعة بعد أن وبخت رجلا بصق داخل مترو، ثم نظفت مكانه.

برز مقطع الفيديو في أواخر الأسبوع الماضي، وظهر الرجل يبصق عدة مرات داخل عربة المترو أمام الركاب، ما أثار غضب سيدة عجوز تقف بجواره وبدأت تلقنه محاضرة بضرورة احترام الممتلكات العامة لأنها ليست منزله.

لكن يبدو أن الرجل لم يهتم بكلام العجوز، ما أجبر الركاب على إبعاده من العربة، ثم ظهرت العجوز وهي تنظف مكان البصق بواسطة منديل بنفسها.