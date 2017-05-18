سفير المملكة بكندا ورئيس جامعة أوتاوا يبحثان تذليل العقبات أمام المبتعثين - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا نايف بن بندر السديري، أمس الأربعاء، رئيس جامعة اوتاوا جاك فريمونت، ورئيس قسم الدراسات العربية بجامعة اوتاوا البروفيسور عبد الله عبيد، في مقر الملحقية الثقافية السعودية في العاصمة الكندية أوتاوا .

وتهدف الزيارة إلى استمرار التنسيق وتوسيع نطاق التعاون بين السفارة والجامعات الكندية لما فيه خدمة لمصلحة الطلبة السعوديين المبتعثين، وتذليل العقبات التي من الممكن أن تواجههم خلال فترة دراستهم.

وفي ختام اللقاء قدم رئيس جامعة اوتاوا شكره إلى سفير خادم الحرمين الشريفين على ما لقيه من حفاوة واستقبال وضيافة ، مشيداً بما تقدمة المملكة العربية السعودية لتطوير الجانب التعليمي والثقافي، من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين الذي يعد الفريد من نوعه على مستوى العالم .