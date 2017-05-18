بالصور.. أمير الرياض يرعى حفل «إنسان» - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض «إنسان»، مساء أمس الأربعاء، حفل الجمعية العمومية لجمعية إنسان، وذلك في قاعة المؤتمرات بمقر الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالرياض .

ونوه أمير الرياض في كلمة له بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في تأسيس ودعم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «إنسان»، مؤكداً أن خادم الحرمين الشريفين أولى الجمعية اهتمامه الكامل في مسيرتها وفي تحقيق أهدافها لتضاف إلى سلسلة العطاءات الخيرية التي يبذلها أيده الله، مشيراً إلى أن هذه الوقفات الرائعة ينظر إليها بكل تقدير وإعتزاز لملك ينظر لكل إنسان في هذا البلد نظرة تقدير وإحترام .

وأوضح أن هذه المواقف للملك المفدى حافزاً لتحقيق تطلعاته وامنياته لتكون هذه الجمعية على مستوى عالي من العطاء وفقالما ينظر اليه حفظه الله ، مشيرا إلى رفع تقرير لخادم الحرمين لبيان ما قدم في اللقاء من طرح ورؤى وكذلك من حجم التبرعات سواء من الحضور أو ممن يساهم ويقدم عطاء لهده الجمعية .

وتابع: «لم يخطئ من سمى هذه البلاد مملكة الانسانية فهي ترعى الانسان في كل محفل وترعى الانسان في كل مكان وترعى الانسان على كل وضع يكون فيه».

وحضر الحفل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها كلمة لعضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله المطلق أوضح فيها فضل العمل الخيري ودورة في التيسير على المعوزين من الأيتام مثمناً دعم القيادة الرشيدة للأعمال الخيرية .