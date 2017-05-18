ماكرون يبحث مع توسك إصلاح الاتحاد الأوروبي - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه سيبدأ العمل بسرعة مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، لإصلاح الاتحاد الأوروبي.

وأعرب ماكرون، في تصريحات صحفية قبيل لقائهما مساء أمس الأربعاء، في قصر الإليزيه، عن اعتقاده بضرورة إعادة النظر في الاتحاد الأوروبي، وشدد على أنه سيبدأ العمل مع توسك حيال الموضوع، بأسرع وقت، ويرى أن فرنسا ستدفع الاتحاد الأوروبي لتبني سياسة جديدة وطموحة.

وأكد توسك أن أوروبا بحاجة لطاقة وشجاعة ماكرون، مضيفا «عندما أقول أوروبا فلا أتحدث عن المؤسسات، بل ملايين الأوروبيين الذين يرون فوزكم برئاسة فرنسا بارقة أمل».