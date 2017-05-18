بالصور.. رينو الفان الفاخرة Trafic SpaceClass في مهرجان كان السينمائي - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قدمت رينو Trafic SpaceClass الجديدة التي تعتبر أعلي اصدارات السيارات الفان التي تستهدف العملاء المحترفين ومن نوعيات خاصة جدا. ومن المقرر ظهور السيارة في مهرجان كان السينمائي الدولي 2017 اليوم بشبكة كرومية أمامية وصادمين مطليين وشعارات SpaceClass علي الأجنح الأمامية وتفاصيل سوداء لامعة وعجلات ألومنيوم 17 بوصة ولون رمادي حصري.

وتتسع السيارة لتسعة ركاب في الداخل وتحمل صفين ثاني وثالث من المقاعد مع امكانية توفير أكثر من 50 نظام خاص داخل السيارة للمقاعد بسبب المرونة المتوفرة فيها ، كما تحمل السيارة ريادة في فئتها في الراحة والاتساع. وتأتي بفرش جلدي داخلي حصري ومصابيح قراءة LED وتكييف هواء ونوافذ خلفية مظللة ويمكن تحويل هذه السيارة لمكتب متنقل مع طاولة قابلة للطي ومقاعد خاصة من خلال باقة Signature كما تستفيد السيارة من مخارج USB ومخارج طاقة بقوة 220 فولت .

كما تأتي السيارة بلوحة قيادة مميزة ومدخلات كرومية وسوداء لامعة مع أماكن تخزين كثيرة في المقصورة وعجلة قيادة جلدية ونظام ملاحة MediaNav Evolution أو نظام ترفيهي R-Link Evo. وستطلق رينو السيارة في سبتمبر المقبل في أسواق أوروبية مختارة بأسعار لم تعلن بعد.