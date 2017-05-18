وفاة 5 أشخاص وإصابة 25 في أعمال عنف بإفريقيا الوسطى - صحيفة صدى الالكترونية

بانغي(صدى):

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، مقتل 5 أشخاص وجرح 25 آخرين، في اشتباكات بجمهورية إفريقيا الوسطى بين مسلحين من جبهة «أنتي بالاكا» المسيحية، و«الجبهة الشعبية لنهضة جمهورية إفريقيا الوسطى»، المسلمة وعرفت في السابق باسم «سيليكا».

وقال استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في نيويورك، إن «تقارير أولية تفيد بسقوط خمسة قتلى و25 جريحا وحرق منازل خلال اشتباكات، وقعت أمس، في مدينة بريا بين عناصر أنتي بالاكا والجبهة الشعبية لنهضة جمهورية إفريقيا الوسى».

وأضاف أن جنود حفظ السلام التابعون لبعثة الأمم المتحدة «مينوسكا» يتواجدون في مناطق رئيسية من المدينة، وينفذون الآن دوريات للمراقبة، وتواصل البعثة العمل مع قادة كلتا المجموعتين المسلحتين لمنع حدوث تصعيد جديد».