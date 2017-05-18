أمريكا تحذر طهران حيال انتهاكات للسلطات الإيرانية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، عزمها اتخاذ خطوات حيال انتهاكات السلطات الإيرانية لحقوق الإنسان في بلادها، دون تحديد طبيعة تلك الخطوات.

وأوضحت الخارجية تعليقا على تقرير أعدته الوزارة حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، أن التقرير تم تقديمه إلى الكونغرس الأمريكي، دون الكشف عن ما جاء في التقرير، مشددة على أن الوزارة ستتابع انتهاكات حقوق الإنسان عن كثب، موضحة أن إيران ستتحمل مسؤولية إنتهاكات حقوق الإنسان، وسيتم مواصلة اتخاذ خطوات جديدة في هذه المسألة.

وأضافت: «ندعو شركائنا في العالم إلى تطبيق عقوبات على الأشخاص والمؤسسات الإيرانية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، التي تتجاهل القانون الدولي»، مشيرة إلى وجود مواطنين أمريكيين معتقلين في إيران.