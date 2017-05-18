«أشباح إسماعيل» يفتتح «كان» وسط إجراءات أمنية مشددة - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

انطلقت فعاليات الدورة الـ70 لمهرجان «كان» السينمائي الدولي، مساء أمس الأربعاء، بعُرض الفيلم الفرنسي «أشباح إسماعيل»، في حفل الافتتاح، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقدمت النجمة الإيطالية مونيكا بيلوشي حفل افتتاح المهرجان، الذي يرأس لجنة تحكيمه الرئيسية المخرج الإسباني بيدرو لمودوفار، كأول إسباني يتولى هذه المهمة.

وعرض في حفل الافتتاح فيلم «Ismael’s Ghosts» للمخرج الفرنسي الشهير أرنو ديبليشن، الذي يشارك خارج المسابقة الرسمية للمهرجان، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول مخرج سينمائي أرمل، في منتصف طريقه لإخراج فيلم جديد، بعدما بدأ يواعد صديقته الجديدة سيلفيا، ليجد أنه مازال يشتاق لحبيبته القديمة كارلوتا، والتي توفيت قبل 20 عاما، لكنها تعود مرة أخري للحياة، مما يدفع سيلفيا للهرب.

وقال موقع المهرجان إن الشرطة الفرنسية وضعت 160 متراً من السلاسل المعدنية، التي بإمكانها وقف أي شاحنة تحسباً لعمليات الدهس، إضافة إلى حواجز إسمنتية مموهة على طول طريق الكروازيت، بموقع المهرجان، ونصبت نحو 550 كاميرا للمراقبة الأمنية أيضاً.

وتشهد الدورة الجديدة عرض 49 فيلماً من 29 دولة، من بينها 19 فيلماً تتنافس على جوائز المهرجان، وأبرزها جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم، ومن بينها أفلام: «بلا حب» للمخرج أندري زفياجينتساف من روسيا، «لم تكن أبداً حقا هنا» للمخرجة لين رامسيه من بريطانيا.