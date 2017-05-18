تفاصيل جديدة بشأن امرأة الطلاسم السحرية «فيديو» - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

روت مصادر مطلعة، تفاصيل جديدة بشأن مقطع الفيديو الذي يظهر امرأة خمسينية تحاول تصوير أوراق تشتمل على طلاسم سحرية داخل مكتبة العميد بحي الرائد بالإضافة إلى سحب نسخ من فلاش ميموري كان معها.

وأكدت المصادر أن أكثر من 15 فتاة وسيدة حضرن إلى المكتبة عقب انتشار الفيديو وأدلين بمعلومات تفصيلية عن هوية المرأة ومسكنها ونشاطها، موضحين أن الواقعة بدأت مع حضور امرأة تعمل في أحد المشاغل النسائية تريد إخراج فلاش ميموري طالبةً طباعة بعض الأوراق، وبعد اكتشاف احتوائها على طلاسم سحرية وأسماء بعض الأشخاص رفض العاملين بالمكتبة رفض طباعة الأوراق.

وأوضحت المصادر أن المرأة هاجمت المكتب الخاص بصاحب المكتبة مهددةً إياه لإرجاع الفلاش إليها والأوراق، لكن إخبار صاحب المكتبة لها بوجود كاميرات مراقبة بالمكان دفعها إلى التراجع ومطالبته بإعادة الأوراق لها؛ بدعوى أن فضح محتوى تلك الأوراق سيتسبب في طلاقها.

وأضافت المصادر أن ابن السيدة حضر إلى المكتبة فور انتشار الفيديو على مواقع التواصل ليسأل عن هوية مصور المقطع، مشيرة إلى أن دوريات الشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حضرت إلى الموقع وألقت القبض على الشاب وحرزت الفلاش والأوراق.