مياه الباحة تفتتح عددا من السدود بالمنطقة الخميس - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

تفتتح المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الباحة بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني بالمنطقة اليوم الخميس، عددا من السدود للاستفادة منها في الري، بالإضافة لتقليل المناسيب في السدود .

وأكد المتحدث الرسمي لمدني الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بأن السدود المزمع فتحها هي سد مدهاس، وضرك، ومشنيه،وعرده .

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى الإبتعاد عن مجرى الوادي أثناء فتح السد، وإتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني على الرابط www.998.gov.sa وبوابة التوعية الوقائية، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي .