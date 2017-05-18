تشكيل لجنة لحصر أضرار السيول بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تفقد محافظ الطائف المكلف سعد بن مقبل الميموني، أمس الأربعاء، مواقع الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة وشملت الجولة وادي وج وحي العقيق ونفق شارع الجيش بالإضافة إلى عدد من المواقع التي شهدتها الأمطار، وأطلع على الآثار التي خلفتها السيول والتي لم تشهدها الطائف منذ سنوات .

وتابع الميموني خلال جولته الجهود التي تبذلها الجهات المختصة وتأتي بتوجيهات ومتابعة من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، مثمنا لسموه متابعته المستمرة لسلامة المواطنين والمقيمين من الأمطار والسيول التي تشهدها المحافظة .

وأكد محافظ الطائف أهمية التعاون وتضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية للقيام بكل ما يخدم الوطن والمواطن ويحقق الصالح العام، مشدداً على ضرورة قيام مختلف الجهات الحكومية بالدور المناط بها لخدمة المواطن والمقيم.

وأوضح الميموني أن اللجنة المشكلة من الجهات المختصة لحصر أضرار السيول ستبدا غدا أعمالها من ديوان المحافظة لمتابعة كافة الاضرار الناجمة عن السيول التي شهدتها المحافظة .