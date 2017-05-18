الرئيس الإيراني يحذر الحرس الثورى وميليشيا الباسيج من التدخل فى الانتخابات - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

طالب الرئيس الإيرانى حسن روحانى أمس الأربعاء، الحرس الثورى وميليشيا الباسيج التابعة له عدم التدخل فى الانتخابات الرئاسية التى ستجرى يوم الجمعة، فى تحذير نادر سلط الضوء على التوترات السياسية المتصاعدة.

ونادرا ما توجه انتقادات علنية للحرس الثورى الذى يشرف على إمبراطورية اقتصادية قيمتها مليارات الدولارات لكن روحانى يخوض سباقا محتدما على نحو غير متوقع أمام رجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسى الذى يعتقد أنه يحظى بدعم الحرس.

ونقلت وكالة العمال الإيرانية عن روحانى قوله خلال خطاب ضمن الحملة الانتخابية فى مدينة مشهد ” لدينا طلب واحد فقط: أن تبقى الباسيج والحرس الثورى فى أماكنهما لأداء عملهما ” .