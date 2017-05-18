صحيفة تكشف نية الرئيس الأمريكي عن تشكيل «ناتو» عربي خلال زيارته للرياض - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أبانت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتوي الإعلان عن تشكيل حلف عربي جديد، يشبه حلف الناتو المعروف، خلال زيارته للرياض الأسبوع القادم.

وكشفت الصحيفة أن الحلف سيكون بهيكل إقليمي أمني جديد، لقيادة الحرب على الإرهاب والتصدي لإيران، إضافة إلى أن “ترامب” سيعلن أيضاً عن واحدة من أكبر صفقات بيع الأسلحة للمملكة، باعتبار أن الأسلحة عنصر مهم في الحلف.

ولفتت الصحيفة إلى أن التقارير الأولية للمناقشات بشأن المشروع تشير إلى أنه بجانب المملكة، ستشارك دول أخرى في “الناتو العربي”، كالإمارات ومصر والأردن، وستلعب واشنطن دور المنظم والداعم وستكون خارج التحالف.