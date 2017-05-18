القوات الإسرائيلية تعتقل ثلاثة فلسطينيين وتصيب آخرين - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين المحتلة(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين وأصابت عدداً آخر خلال اعتداء على أهالي الأسرى في مقر الصليب الأحمر بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة اليوم.

وأفادت مصادر محلية في القدس أن قوات خاصة من جنود وشرطة الاحتلال اعتدت على أهالي الأسرى الفلسطينيين خلال وقفتهم التضامنية في مقر الصليب الأحمر مع الأسرى المضربين عن الطعام بسجون الاحتلال لليوم الواحد والثلاثين على التوالي، واعتقلت كلاً من: مدير مؤسسة إيليا أحمد الصفدي، والأسيرين المحررين محمد الدقاق وكايد الرجبي، في الوقت الذي أصيب فيه عدد من الأهالي.