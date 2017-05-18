«التعاون الاسلامي» تدين استهداف دورية أمن بقذيفة «آر بي جي» بالقطيف - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أدانت منظمة التعاون الاسلامي تعرض دورية امن اثناء ادائها لمهامها في حفظ النظام العام بمحيط منطقة حي المسورة في محافظة القطيف مساء أمس الثلاثاء، حيث أطلقت عناصر ارهابية من داخل الحي قذيفة صاروخية من نوع ” أر بي جي ” أدت الى استشهاد جندي من قوات الطوارئ وإصابة خمسة من رجال الامن.

وعبر معالي الامين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن استنكاره لهذا العمل الاجرامي الذي يستهدف اعاقة اعمال المشروع التنموي القائم في حي المسورة ومهاجمة العاملين بالمشروع ورجال الامن، مما يدل على خطورة هذه العناصر الإرهابية.

وقدم الامين العام خالص التعازي لأسرة الجندي الشهيد وللشعب السعودي والحكومة السعودية، داعيا الله ان يتمم بالشفاء العاجل للمصابين.