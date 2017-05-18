مراهقة تثير عاصفة من النقد على تويتر بعد نشرها فيديو - صحيفة صدى الالكترونية

مراهقة تثير عاصفة من النقد على تويتر بعد نشرها فيديو
أثار مقطع فيديو عاصفة من النقد على موقع تويتر ،نشرته مراهقة برازيلية تدعى فيكتوريا مولر (16 عاماً) .
ونشرت المراهقة مقطع فيديو لحيوان من فصيلة الخنزير الغيني وضعته في فرن ميكروويف، وتركته يعمل والحيوان داخله.
وقال والد الفتاة امام السلطات المختصة :إن ابنتي عوقبت على الفعل السيئ الذي قامت به، مؤكداً أن الحيوان بخير ولم يصب بأي أذى.
وقدم والد الفتاة اعتذار أسرة فيكتوريا عما بدر منها تجاه الحيوان الصغير.
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤِؤمِـهِہُُُ,َ .. 🍃[ عدد التعليقات: 7324 ] نشر منذ 16 دقيقة
ياليل سخافه هالمراهقات 😅
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12813 ] نشر منذ 9 دقائق
المفروض يسوون لها مثله عشان تحس 😆
بس دوروا لها أكبر ميكرويف عشان يوسعها 😅
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤِؤمِـهِہُُُ,َ .. 🍃[ عدد التعليقات: 7324 ] نشر منذ 6 دقائق
هذي يبي لها تنور 😅😅
جسار آل جرمان القحطاني[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 5 دقائق
…….تعذب خنزير بالطقاق اللي يطقهم