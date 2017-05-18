مراهقة تثير عاصفة من النقد على تويتر بعد نشرها فيديو - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثار مقطع فيديو عاصفة من النقد على موقع تويتر ،نشرته مراهقة برازيلية تدعى فيكتوريا مولر (16 عاماً) .

ونشرت المراهقة مقطع فيديو لحيوان من فصيلة الخنزير الغيني وضعته في فرن ميكروويف، وتركته يعمل والحيوان داخله.

وقال والد الفتاة امام السلطات المختصة :إن ابنتي عوقبت على الفعل السيئ الذي قامت به، مؤكداً أن الحيوان بخير ولم يصب بأي أذى.

وقدم والد الفتاة اعتذار أسرة فيكتوريا عما بدر منها تجاه الحيوان الصغير.