 مراهقة تثير عاصفة من النقد على تويتر بعد نشرها فيديو - صحيفة صدى الالكترونية

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مراهقة تثير عاصفة من النقد على تويتر بعد نشرها فيديو

مراهقة تثير عاصفة من النقد على تويتر بعد نشرها فيديو
نورة الشهري(صدى):

أثار مقطع فيديو عاصفة من النقد على موقع تويتر ،نشرته مراهقة برازيلية تدعى فيكتوريا مولر (16 عاماً) .

ونشرت المراهقة مقطع فيديو لحيوان من فصيلة الخنزير الغيني وضعته في فرن ميكروويف، وتركته يعمل والحيوان داخله.

وقال والد الفتاة امام السلطات المختصة :إن ابنتي عوقبت على الفعل السيئ الذي قامت به، مؤكداً أن الحيوان بخير ولم يصب بأي أذى.

وقدم والد الفتاة اعتذار أسرة فيكتوريا عما بدر منها تجاه الحيوان الصغير.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 12813 ] نشر منذ 9 دقائق

المفروض يسوون لها مثله عشان تحس 😆

بس دوروا لها أكبر ميكرويف عشان يوسعها 😅

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