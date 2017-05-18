 السهلي الموظف المثالي بهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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السهلي الموظف المثالي بهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة

السهلي الموظف المثالي بهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة
نايف السالم(صدى):

أقيمت صباح اليوم، احتفالية بتكريم الموظف بسام رشيد السهلي من منسوبي هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة ، وذلك بمناسبة حصوله على الموظف المثالي لشهر شعبان لهذا العام 1438، بحضور مدير الهيئة بمنطقة مكة المكرمة ، الدكتور خالد بن سالم الحبشي، وعدد من رؤساء الأقسام بالفرع.

وعبر ” السهلي ” عن سعادته بهذا التكريم لما له الأثر الفعال في مساعدته على التطوير والإنجاز، سائلاً الله أن يستمر هذا العطاء والإخلاص والتميز .

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر بمحافظة جدة، عبدالله احمد ابوزيد، أن هذا التكريم يخلق نوعًا من التنافس الشريف لمنسوبي الهيئة، ومضاعفة الجهد وبذل المزيد من العطاء .


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