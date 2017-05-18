تقرير يكشف أسباب تسريح 57 ألف جندي أمريكي من الجيش - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشف تقرير حديث أن سبب تسريح غالبية الجنود الأمريكيين، من الجيش سوء السلوك، حيث إنهم يعانون من اضطرابات عقلية، مثل اضطراب توتر ما بعد الصدمة أو إصابات في الدماغ.

وأظهر التحليل الصادر عن مكتب المحاسبة الحكومية الأمريكي، خلال الفترة من عام 2011 حتى 2015، أن 62% من بين أكثر من 91 ألف جندي طردوا من الخدمة بسبب سوء السلوك في السنوات المذكورة جرى تشخيص إصابتهم خلال العامين السابقين باضطرابات من بينها اضطراب توتر ما بعد الصدمة أو إصابات في الدماغ .

وجرى تسريح 23% من الجنود ” بطريقة غير مشرفة ” الأمر الذي قد يجعلهم غير مؤهلين للحصول على مزايا صحية من إدارة شؤون المحاربين القدامى.