أم الطفلة المطعونة على يد أبيها تكشف تفاصيل الواقعة - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

روت أم الطفلة المطلقة التي طعنها والدها،في اليوم المخصص له لزيارة ورؤية أطفاله،تفاصيل الواقعة.

وقالت في مداخلة لها ببرنامج ” معالي المواطن اليوم (الأربعاء) أنه بعد الانفصال ظل طليقها يلاحقها، ويحاول أن الاعتداء عليها حتى في منزل صديقتها، وسُجن بسبب ذلك 3 أشهر، وعقب خروجه من السجن أراد ان ينتقم منها فطعن طفلته، لرافضه فكرة أن يكون له ابنة أنثى، ويرى أنها عار.

وأضافت أنه نتج عن طعن الطفلة خروج أحشائها،و إصابات أخرى خطيرة، كادت أن تودي بحياتها،مؤكدة انه لازال يهددها بالإنتقام بعد خروجه من السجن.

و تابعت أنها حاولت اصلاحه إلا أن أهله لم يتعاونوا معها،لافتةً الى ان طليقها لديه مؤسسة مقاولات، وأنه مدمن مخدرات.