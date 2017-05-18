أم الطفلة المطعونة على يد أبيها تكشف تفاصيل الواقعة - صحيفة صدى الالكترونية

أم الطفلة المطعونة على يد أبيها تكشف تفاصيل الواقعة
روت أم الطفلة المطلقة التي طعنها والدها،في اليوم المخصص له لزيارة ورؤية أطفاله،تفاصيل الواقعة.
وقالت في مداخلة لها ببرنامج ” معالي المواطن اليوم (الأربعاء) أنه بعد الانفصال ظل طليقها يلاحقها، ويحاول أن الاعتداء عليها حتى في منزل صديقتها، وسُجن بسبب ذلك 3 أشهر، وعقب خروجه من السجن أراد ان ينتقم منها فطعن طفلته، لرافضه فكرة أن يكون له ابنة أنثى، ويرى أنها عار.
وأضافت أنه نتج عن طعن الطفلة خروج أحشائها،و إصابات أخرى خطيرة، كادت أن تودي بحياتها،مؤكدة انه لازال يهددها بالإنتقام بعد خروجه من السجن.
و تابعت أنها حاولت اصلاحه إلا أن أهله لم يتعاونوا معها،لافتةً الى ان طليقها لديه مؤسسة مقاولات، وأنه مدمن مخدرات.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26440 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولاقوة إلا باالله العلي العظيم ,,,
,,, نسأل الله العفو والعافيه ,,,
,,, كونه مدمن مخدرات إنتهى الأمر ,,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14679 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله لايبلانا. يارب تسلط على كل من يتاجر في المخدرات. زي ذي تنطعن هذي شوفتها تفتح النفس. لو عنده عقل. كان رعها. وربها. يازين البنات فديتهن جمييييييييييييع
نجر ابن محماس[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 40 دقيقة
اخرج احشاء طفلته….؟
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4183 ] نشر منذ 39 دقيقة
ساكنها عند صديقتها !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
اعمل تحليل DNA وريح نفسك
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14679 ] نشر منذ 27 دقيقة
يا هلالي يقول حاول الاعتداء عليها حتى في منزل صديقتها وسجن ٣شهور يعني قاعد يتبعها. في زيارتها. كل مارأها في مكان اعتدى عليها