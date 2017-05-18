رجال يتعرضون للتحرش والعنف الجسدي في هذا البلد العربي - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

ارتفع في السنوات الأخيرة عدد النساء اللواتي يتعرضن للعنف، لكن من غير المألوف وجود رجال يتعرضون للضرب من قبل زوجاتهم أو للتحرش في الشارع، وذلك بحسب ما كشفت عنه نتائج جمعية الدفاع عن الرجال المعنفين، حيث تم تسجيل أكثر من 20 ألف حالة منذ عام 2008، كما تم رصد 1500 حالة عنف ضد الرجال في المغرب منذ عام 2016.

وأكد “عبد الفتاح بهجاجي” رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال أن عدداً قليلاً من الرجال من يجرؤون على الإفصاح عن تعرضهم للضرب من قبل زوجاتهم.

كما أن الجمعية كثيراً ما ترصد حالات عنف جسدي ضد الرجال، متعرضين لبعض الكسور في الفك، والعض، والصفعات، وأيضاً جروح تتطلب تدخلاً جراحياً.