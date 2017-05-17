الأخضر ينهي معسكر الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

اختتم المنتخب السعودي مساء اليوم الأربعاء الفترة الأولى من البرنامج الإعدادي بحصة تدريباته على ملاعب التدريب بنادي الشباب و تأتي هذه الفترة ضمن البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهته القادمة أمام منتخب استراليا في الثامن من شهر يونيو ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م

وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب بعدها أجرى اللاعبون تدريبات اعتيادية تنوعت ما بين اللياقية والتكتيكية تركزت على دقة التمرير والسرعة و تنفيذ العرضيات المثالية.

واختتمت الحصة التدريبية التي أشرف عليها المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك بتقسيمه على ربع مساحة الملعب.

بعد نهاية الحصة التدريبية منح السيد مارفيك لاعبي المنتخب راحة لمدة ٣ أيام على أن تبدأ الفترة الثانية من البرنامج الإعدادي يوم السبت القادم بمعسكر خارجي في مدينة فرانكفورت الألمانية في الفترة 20 – 27 من شهر مايو.