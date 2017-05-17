ألمانيا تصادر شققا وتقدمها للاجئين - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

صادرت الحكومة الألمانيه، الشقق المملوكة من أجل تخفيف النقص الحاد في المساكن اللازمة لإيواء اللاجئين.

وفي مدينة هامبورغ، التي شهدت وصول آلاف اللاجئين والمهاجرين خلال العامين الماضيين، سُلمت 6 شقق (كانت شاغرة منذ عام 2012)، إلى جهة إدارية عينها مجلس المدينة نهاية الأسبوع، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

ويتم حاليا تجديد المنازل الواقعة في منطقة هام المركزية، وتأجيرها لساكنين تختارهم الولاية ضد رغبة المالك، الذي سيقوم بدفع تكاليف أعمال الترميم المقدرة بأكثر من 10 آلاف يورو.

وكانت هامبورغ تكافح بالفعل لتوفير سكن مناسب للمقيمين فيها، البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة، قبل بدء وصول المهاجرين واللاجئين بشكل جماعي في عام 2015.