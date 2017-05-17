بالفيديو ..تعليق الفوزان على فيروس الفدية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

علق أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، الشيخ عبدالعزيز الفوزان، على انتشار الفيروسات الالكترونية وخاصة فيروس الفدية الذي انتشر مؤخراً.

وقال الفوزان أن فيروس الفدية، الذي ضرب أكثر من 30 دولة، يدل على ضعف الإنسان، الذي تبقى قدراته محدودة وعلمه قليلاً، ليأتي البلاء من هذه الآلات التي ابتكرها لراحته.

وأضاف الفوزان خلال برنامج “ يستفتونك ” ، أن مثل هذا الفيروس يدلُّ على أعمال شياطين الإنس، الذين لا يبالون بتكدير حياة الناس، وانتهاك حرماتهم، وإفساد حياتهم، وإلا فما الفائدة من تدمير حتى شبكات جهات حكومية، فضلاً عن الأفراد والمؤسسات الأهلية.

ودعا الفوزان العالم الى التكاتف في مكافحة الإرهاب الإلكتروني العابر للقارات، لاسيّما لما له من أثر على أنظمة الحياة المعتمدة على الأجهزة الإلكترونية.