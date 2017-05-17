استنفار أمني في طهران تخوفا من اندلاع ثورة جديدة - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

استنفرت القوات الإيرانية من الأمن الداخلي والحرس الثوري وميليشيات الباسيج التابعة لها، في العاصمة الإيرانية طهران، تخوفًا من حدوث اضطرابات أثناء الانتخابات التي ستُجرى بعد غد الجمعة.

وقال النائب الإصلاحي عن مدينة طهران، محمود صادقي، في تغريدة عبر حسابه على موقع ” تويتر ” ، إن أعدادًا كبيرة من قوى الأمن الداخلي ورجال الأمن الذين يرتدون ملابس مدنية منتشرون بكثافة في العاصمة.

وذكر شهود عيان أن رجال الأمن المنتشرين بساحة بهارستان، قرب البرلمان، هددوا بـ ” سحق الفتنة الخضراء ” ، في إشارة إلى احتمال تكرار أحداث الانتفاضة الخضراء عام 2009 والاحتجاجات التي استمرت عدة أشهر والتي قُمعت بشكل دموي.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الإيرانية، في 19 مايو الجاري.