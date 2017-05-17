تشييع جثمان طفلة فلسطينية برام الله قتلت برصاص الاحتلال - صحيفة صدى الالكترونية

رام الله(صدى):

شيّع مئات الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، جثمان طفلة فلسطينية ، قُتلت الأسبوع الماضي، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وانطلقت جنازة الطفلة فاطمة-حجيجي ( 16 عاماً )، من أمام مجمع فلسطين الطبي برام الله، باتجاه خيمة الاعتصام المقامة تضامناً مع المعتقلين الفلسطينيين وسط المدينة، وسط هتافات تندد بممارسات الاحتلال.

كما جابت الجنازة شوارع رام الله، قبل التوجه إلى مسقط رأسها، في قرية “ قراوة بني زيد ” ، لمواراتها الثرى هناك.

وأغلقت المحال التجارية في رام الله أبوابها تزامنا مع مرور موكب التشييع.

واحتجزت سلطات الاحتلال جثمان حجيجي، منذ مقتلها في السابع من مايو الجاري، بعد إطلاق النار عليها في منطقة باب العمود في القدس.