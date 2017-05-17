تفكيك لغم يودي بحياة 3 جنود صوماليين - صحيفة صدى الالكترونية

مقديشو(صدى):

أعلنت الشرطة في العاصمة الصومالية مقديشو أن 3 جنود لقوا مصرعهم وأُصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، عندما انفجرت سيارة محملة بألغام بالقرب من مركز أمني غربي العاصمة.

وقال الرائد نور أحمد للصحفيين: ” الجنود كانوا يفككون أجزاء السيارة عندما انفجرت ” ، مشيرا إلى أن التفجير أدى لإصابة جندي آخر ومدني كانا بالقرب من السيارة.

وأوضح الضابط الصومالي بأن قوات الشرطة ألقت القبض على شخصين كانا يستقلان السيارة داخل حي ” ودجر ” السكني، غربي العاصمة بعدما تبين أنها محملة بألغام ومواد تفجير.

ولم تعلن بعد أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم ولكن عادة ما توجه أصابع الاتهام إلى حركة ” الشباب ” الإرهابية التي تتبنى مثل هذه العمليات الدموية المروعة.