 تفكيك لغم يودي بحياة 3 جنود صوماليين - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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تفكيك لغم يودي بحياة 3 جنود صوماليين

تفكيك لغم يودي بحياة 3 جنود صوماليين
مقديشو(صدى):

أعلنت الشرطة في العاصمة الصومالية مقديشو أن 3 جنود لقوا مصرعهم وأُصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، عندما انفجرت سيارة محملة بألغام بالقرب من مركز أمني غربي العاصمة.

وقال الرائد نور أحمد للصحفيين: ” الجنود كانوا يفككون أجزاء السيارة عندما انفجرت ” ، مشيرا إلى أن التفجير أدى لإصابة جندي آخر ومدني كانا بالقرب من السيارة.

وأوضح الضابط الصومالي بأن قوات الشرطة ألقت القبض على شخصين كانا يستقلان السيارة داخل حي ” ودجر ” السكني، غربي العاصمة بعدما تبين أنها محملة بألغام ومواد تفجير.

ولم تعلن بعد أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم ولكن عادة ما توجه أصابع الاتهام إلى حركة ” الشباب ” الإرهابية التي تتبنى مثل هذه العمليات الدموية المروعة.

 


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