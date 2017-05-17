استعادة سيارة بعد سرقتها بالقوة خلال ساعتين عن طريق الاقمار الصناعية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

فشلت محاولة سرقة سيارة ” هايلوكس ” تخص مؤسسة يقودها ” وافد آسيوي ” على طريق ” شقراء القصب الرياض ” بالقرب من مفرق المشاش ،بعد أن اعترض طريقه شابان و اخذا منه السيارة بالقوة ،اصيب على أثرها السائق بسجحات وكدمات.

جاء ذلك بعد ان تمكن صاحب المؤسسة من تحديد موقع السيارة عن طريق الاقمار الصناعية بعد ان نسى سائقها جوال المؤسسة بداخلها،حيث تم ايقافها ومن ثم العثور عليها خلال ساعتين من السرقة بمساندة من رجال الشرطة .

ولا تزال الجهات الامنية تبحث عن الجناة،بعد تعميم اوصافهم.