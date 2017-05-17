«تير شتيجن» حارس برشلونة علي رأس قائمة منتخب المانيا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

انضم حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن، لقائمة منتخب ألمانيا تحت قيادة المدرب يواخيم لوف، لخوض بطولة كأس القارات لكرة القدم المرتقبة الشهر المقبل في روسيا، في حين غاب عنها لاعب ريال مدريد توني كروس وآخرون كان يتم استدعائهم بشكل معتاد.

وكان لوف قد صرح من قبل بأنه سيستغل البطولة لتجربة لاعبين جدد ومنحهم الفرص على حساب لاعبين اعتاد استدعائهم.

يشار إلى أن إصابة مانويل نوير قد تدفع بتير شتيجن أساسيا خلال البطولة المقررة من 17 يونيو حتى الثاني من يوليو المقبلين.

وجاءت القائمة كما يلي: حراسة المرمى: مارك-أندريه تير شتيجن (برشلونة/إسبانيا)، بيرند لينو (باير ليفركوزن)، كيفن تراب (باريس سان جيرمان/فرنسا).

خط الدفاع: ماثياس جينتير (بروسيا دورتموند)، يوناس هيكتور (كولن)، بنيامين هنريكس (باير ليفركوزن)، جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)، شكودران مصطفي (أرسنال/إنجلترا)، أنطونيو روديجر (روما/إيطاليا)، نيكلاس سولي (هوفنهايم).

خط الوسط: يوليان دراكسلر (باريس سان جيرمان/فرنسا)، إيمري جان (ليفربول/إنجلترا)، كريم دميرباي، سيباستيان رودي (هوفنهايم)، ليون جوريتسكا (شالكه).

خط الهجوم: ليروي ساني (مانشستر سيتي/إنجلترا)، لارس ستيندل (بوروسيا مونشنجلادباج)، ساندرو فاجنر (هوفنهايم)، تيمو فيرنر (لايبزيج)، أرمين يونس (أياكس/هولندا).