الإفراج عن الشرطية مسربة وثائق ويكيليكس يثير غضب ترامب - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلن متحدثة باسم الجيش الأمريكي ، أنه تم الإفراج عن الجندية الأمريكية تشلسي مانينج، المتحولة جنسيًّا، التي اتهمت بالضلوع في إحدى أكبر عمليات تسريب وثائق سرية لموقع ويكيليكس، بعد سجنها سبع سنوات.

وخرجت مانينج من السجن صباح اليوم ، فيما لم ينتبه لها أحد ولم يلتقط لها صور، ومن المقرر أن تلتحق بقريبة لها في منطقة بواشنطن لتبدأ حياتها الجديدة .

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار الإفراج عنها، بالقول إنها «خائنة ما كان يجب أن تخرج من السجن».