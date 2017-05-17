الإفراج عن الشرطية مسربة وثائق ويكيليكس يثير غضب ترامب - صحيفة صدى الالكترونية

الإفراج عن الشرطية مسربة وثائق ويكيليكس يثير غضب ترامب
أعلن متحدثة باسم الجيش الأمريكي ، أنه تم الإفراج عن الجندية الأمريكية تشلسي مانينج، المتحولة جنسيًّا، التي اتهمت بالضلوع في إحدى أكبر عمليات تسريب وثائق سرية لموقع ويكيليكس، بعد سجنها سبع سنوات.
وخرجت مانينج من السجن صباح اليوم ، فيما لم ينتبه لها أحد ولم يلتقط لها صور، ومن المقرر أن تلتحق بقريبة لها في منطقة بواشنطن لتبدأ حياتها الجديدة .
وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار الإفراج عنها، بالقول إنها «خائنة ما كان يجب أن تخرج من السجن».
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16074 ] نشر منذ 2 دقيقتين
ترامب يزعل بسرعة ويرضى بأسرع
والي مثل هذا مايخوف
فقط خذه على قدة🤗🤗🤗🤗