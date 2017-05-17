إيران تتسلم الدفعة الأولى من صفقة الطائرات الفرنسية - صحيفة صدى الالكترونية

إيران تتسلم الدفعة الأولى من صفقة الطائرات الفرنسية
تسلمت إيران 4 طائرات ركاب من طراز ” إيه تي آر 72-600 ” ، وهي الدفعة الأولى من صفقة شراء الطائرات الفرنسية التي تبلغ 20 طائرة، بعد رفع العقوبات بموجب الاتفاق النووي عام 2015.
وأوضحت قناة ” سكاي نيوز ” الإخبارية أن الطائرة الأولى وصلت طهران، اليوم الأربعاء، بينما يتوقع وصول الطائرات الثلاث في وقت لاحق من اليوم.
يشار إلى أنه تم تسليم الطائرات رسميا لشركة ” إيران إير ” في مراسم نظمت بمقر شركة ” إيه تي آر ” في مدينة تولوز الفرنسية.
وكانت شركة الطيران الإيرانية ” إيران إير ” قد توصلت لاتفاق الشهر الماضي مع ” إيه تي آر ” لشراء 20 طائرة بقيمة 536 مليون دولار.
يذكر أنه منذ توقيع الاتفاق النووي، وقعت إيران صفقات بقيمة مليار دولار مع شركتي ” بوينج ” و ” إيرباص ” لتجديد أسطولها القديم من الطائرات.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26417 ] نشر منذ 12 دقيقة
الغرب والمجوس ملة واحده ,,,
,,, ( الكلب مايعض اذن اخوه ) ,,,