 إيران تتسلم الدفعة الأولى من صفقة الطائرات الفرنسية - صحيفة صدى الالكترونية

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إيران تتسلم الدفعة الأولى من صفقة الطائرات الفرنسية

إيران تتسلم الدفعة الأولى من صفقة الطائرات الفرنسية
طهران (صدى):

تسلمت إيران 4 طائرات ركاب من طراز ” إيه تي آر 72-600 ” ، وهي الدفعة الأولى من صفقة شراء الطائرات الفرنسية التي تبلغ 20 طائرة، بعد رفع العقوبات بموجب الاتفاق النووي عام 2015.

وأوضحت قناة ” سكاي نيوز ” الإخبارية أن الطائرة الأولى وصلت طهران، اليوم الأربعاء، بينما يتوقع وصول الطائرات الثلاث في وقت لاحق من اليوم.

يشار إلى أنه تم تسليم الطائرات رسميا لشركة ” إيران إير ” في مراسم نظمت بمقر شركة ” إيه تي آر ” في مدينة تولوز الفرنسية.

وكانت شركة الطيران الإيرانية ” إيران إير ” قد توصلت لاتفاق الشهر الماضي مع ” إيه تي آر ” لشراء 20 طائرة بقيمة 536 مليون دولار.

يذكر أنه منذ توقيع الاتفاق النووي، وقعت إيران صفقات بقيمة مليار دولار مع شركتي ” بوينج ” و ” إيرباص ” لتجديد أسطولها القديم من الطائرات.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 26417 ] نشر منذ 12 دقيقة

الغرب والمجوس ملة واحده ,,,

,,, ( الكلب مايعض اذن اخوه ) ,,,

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