حصول «بدر بن محمد الدعيلج» على درجة الدكتوراه من جامعة الإمام - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حصل الاستاذ بدر بن محمد الدعيلج على شهادة الدكتوراه بجامعة الإمام كلية العلوم الاجتماعية تخصص إدارة وتخطيط تربوي بتقدير ممتاز مرتفع مع مرتبة الشرف

وكان عنوان الرسالة:

برنامج تدريبي مقترح لتنمية المهارات الإدارية باستخدام استراتيجية كايزن لدى منسوبي عمادة السنة الأولى المشتركة بجامعة الملك سعود

وقد تكونت لجنة المناقشة من :

1- سعادة أ.د. عبدالعريز بن ناصر الشثري مشرفا

2- سعادة أ.د. عبدالرحمن بن عبدالوهاب البابطين مناقشا خارجيا

3- سعادة د. عبدالمحسن بن سعد الداود مناقشا داخليا.

وقد حضر المناقشة مجموعة من الأساتذة في الجامعة ومجموعة من أهل وأقارب وأصدقاء الدعيلج

وفي ختام المناقشة شكر الدعيلج الحضور وجامعة الإمام ممثلة في كلية العلوم الاجتماعية قسم الإدارة والتخطيط التربوي على ماقدموه من خبرات ومعارف تربوية قيمة للطالب كما شكر الدعيلج جامعة الملك سعود ممثلة في عمادة السنة الأولى المشتركة على ما قدموه للباحث من توجيه ونصح أثناء تطبيق الدراسة لديهم.