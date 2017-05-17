منظمة دولية تمنح ناقلات النفط الكويتية جائزة أفضل منظومة بحرية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت شركة ناقلات النفط الكويتية فوزها بجائزة أفضل منظومة بحرية من منظمة (شيبتك البحرية الدولية) نظير خطتها لرفع مستوى أسطولها ومواكبة التطورات والتحديات الاقتصادية عبر تقديم خدمات مميزة ترتقي باسم الكويت.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنها نالت هذه الجائزة خلال المؤتمر الدولي وحفل الجوائز البحرية الثامن الذي أقيم في إمارة دبي مساء أمس الثلاثاء.

وأوضحت أن الجائزة تعزز مكانة (ناقلات النفط الكويتية) بين الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل البحري كناقل وطني ذي سمعة طيبة وقادر على مواجهة تحديات سوق النقل الراهنة.