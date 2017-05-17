 عقوبات قاسية تنتظر الساخرين من تصريحات المسؤولين - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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عقوبات قاسية تنتظر الساخرين من تصريحات المسؤولين

عقوبات قاسية تنتظر الساخرين من تصريحات المسؤولين
طلال الغامدي(صدى):

قال قانونيون أن السخرية من المسؤولين والوزراء والموظفين المحسوبين على الدولة،تعرض صاحبها لعقوبة تصل للسجن مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال،حال تمت مقاضاته.

وأوضحوا بحسب الرياض أن بإمكان المسؤولين مقاضاة الساخرين منهم والمستهزئين بتصريحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الإدارات القانونية في الجهات التي يعملون بها.

واكدو انه لا يحق لأي مواطن أن يقابل الأفكار والمقترحات والخطط المستقبلية،التي يطرحها اي مسؤول بالسخرية أو الاستهزاء.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 16074 ] نشر منذ 20 دقيقة

المشكلة بعض الوزراء والمسؤلين
هم من يعينون الناس على أنتقادهم والأستهزاء بهم
أحيان ينزل بتصريحات مستفزة للمواطنين
أو تستخف بعقول الناس
أما أذا نزل بفكرة جميلة وشي يعود نفعه على المواطنين
مظنيت أحد بيستهزأ
وأن حصل فما فيها شي لازم يعاقب.

[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 20 دقيقة

هذا التصريح ايضا كبت للحرية التعبيرية. ومن قال ان تصريح المسؤول سليم ١٠٠ % . المسؤول الذي لا يتحمل السخرية من القراء والمتابعين عليه ان يستقيل ، لان السخرية نوع من انواع النقد البناء بطريقة لبقة وكوميدية.

[ عدد التعليقات: 14659 ] نشر منذ 10 دقائق

هههههههههههههه😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 طيب جهزوا السجون. ووسعوها

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