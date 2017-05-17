عقوبات قاسية تنتظر الساخرين من تصريحات المسؤولين - صحيفة صدى الالكترونية

عقوبات قاسية تنتظر الساخرين من تصريحات المسؤولين
قال قانونيون أن السخرية من المسؤولين والوزراء والموظفين المحسوبين على الدولة،تعرض صاحبها لعقوبة تصل للسجن مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال،حال تمت مقاضاته.
وأوضحوا بحسب الرياض أن بإمكان المسؤولين مقاضاة الساخرين منهم والمستهزئين بتصريحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الإدارات القانونية في الجهات التي يعملون بها.
واكدو انه لا يحق لأي مواطن أن يقابل الأفكار والمقترحات والخطط المستقبلية،التي يطرحها اي مسؤول بالسخرية أو الاستهزاء.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16074 ] نشر منذ 20 دقيقة
المشكلة بعض الوزراء والمسؤلين
هم من يعينون الناس على أنتقادهم والأستهزاء بهم
أحيان ينزل بتصريحات مستفزة للمواطنين
أو تستخف بعقول الناس
أما أذا نزل بفكرة جميلة وشي يعود نفعه على المواطنين
مظنيت أحد بيستهزأ
وأن حصل فما فيها شي لازم يعاقب.
abdul[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 20 دقيقة
هذا التصريح ايضا كبت للحرية التعبيرية. ومن قال ان تصريح المسؤول سليم ١٠٠ % . المسؤول الذي لا يتحمل السخرية من القراء والمتابعين عليه ان يستقيل ، لان السخرية نوع من انواع النقد البناء بطريقة لبقة وكوميدية.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16074 ] نشر منذ 19 دقيقة
مثل موطن مين وبطيخ مين!
وأمثلة كثيرة
لايسعني طرحها.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14659 ] نشر منذ 15 دقيقة
هههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14659 ] نشر منذ 12 دقيقة
طيب.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14659 ] نشر منذ 10 دقائق
هههههههههههههه😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 طيب جهزوا السجون. ووسعوها