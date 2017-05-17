عقوبات قاسية تنتظر الساخرين من تصريحات المسؤولين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال قانونيون أن السخرية من المسؤولين والوزراء والموظفين المحسوبين على الدولة،تعرض صاحبها لعقوبة تصل للسجن مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال،حال تمت مقاضاته.

وأوضحوا بحسب الرياض أن بإمكان المسؤولين مقاضاة الساخرين منهم والمستهزئين بتصريحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الإدارات القانونية في الجهات التي يعملون بها.

واكدو انه لا يحق لأي مواطن أن يقابل الأفكار والمقترحات والخطط المستقبلية،التي يطرحها اي مسؤول بالسخرية أو الاستهزاء.