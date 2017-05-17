نائب أمير عسير يدشن مشاريع تنموية بخميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير, أن منطقة عسير تشهد حراكاً تنموياً في شتى المجالات, شأنها شأن بقية مناطق المملكة التي أولاها قادة هذه البلاد جلّ اهتمامهم وعنايتهم .

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب زيارة سموه التفقدية لمحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة وتدشين عدد من المشروعات التنموية .

وقال سموه بهذه المناسبة ” الحمدلله رأينا العديد من المشروعات التي تم إنجازها بأكثر من مليار ونصف ريال سعودي, ومشروعات يجري العمل عليها وأخرى تحت الدراسة, تشمل العديد من الخدمات التنموية لمنطقة عسير, مؤكداً سموه أن محافظة خميس مشيط من كبرى المحافظات في عسير والعصب التجاري للمنطقة.

وأضاف سمو الأمير منصور بن مقرن ” اجتمعنا اليوم بالمجلس المحلي بمحافظة خميس مشيط والاستماع إلى مطالبهم في عدد من الموضوعات الحيوية والهامة التي تخص المواطن والمقيم في المحافظة ” , مشيراً سموه إلى أنه يوجد عدد من المشروعات المتعثرة والتي سيتم مراجعتها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بهذه المشروعات, مشيداً سموه بما تحظى به محافظة خميس مشيط من تطور ونماء في العديد من القطاعات الصحية والتعليمية والأمنية والزراعية, بفضل الله ثم بدعم واهتمام القيادة الرشيدة بمنطقة عسير.

وفور وصول سموه مقر المحافظة بخميس مشيط, بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط كلمة رحب فيها بسمو نائب أمير منطقة عسير والحضور, مؤكداً أن الزيارة تأتي امتداداً لاهتمام وحرص القيادة الرشيدة بكل ما يهم المواطن في هذه المنطقة ومحافظاتها، وتفقد أحوال المواطنين والوقوف على احتياجاتهم على أرض الواقع.

وأشار إلى أن منطقة عسير قفزت قفزات تنموية هائلة شأنها شأن بقية مناطق المملكة التي أولاها قادة هذه البلاد عنايتهم واهتمامهم ، فلا غرابة أن ملامح المدن تتغير كل عقد من الزمن، فقد تعودنا في هذا الوطن المعطاء على سباق الزمن ، ولعل النقلات النوعية التي شهدتها بلادنا منذ قرن من الزمن خير شاهد على ذلك.

وبين محافظ خميس مشيط أن ما تشهده هذه المحافظة من مشروعات تنموية ما هي إلا جزء من منظومة تنموية شاملة لكل شبر في المنطقة ويقف خلفها أميرها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

بعد ذلك شاهد سموه والحضور عرض مرئي تضمن ابرز المشاريع التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها في المحافظة والتي يأتي في مقدمتها مشروع تحسين وتطوير منتزهات وحدائق المحافظة مرحلة ثانية بتكلفة بلغت (139.767.50) ريال , ومشروع إنشاء حدائق ومنتزهات وساحات وممرات مشاه مرحلة ثانية بتكلفة بلغت (286.1750) ريال , فيما بلغت تكلفة مشروع المركز الحضاري بخميس مشيط (100) مليون ريال , وبلغت تكلفة مشاريع التعليم التي تحت التنفيذ والمدارس المستلمة (213) مليون ريال , لعدد 20 مدرسة تم تسليمها خلال العام الدراسي الماضي , كما بلغت مشاريع المياه والصرف الصحي (277) مليون ريال , والمشاريع الصحية بتكلفة بلغت مليار ونصف المليار ريال , بينما بلغت تكلفة مشاريع الشؤون الاجتماعية (82) مليون ريال , ومشاريع الشركة السعودية للكهرباء (689) مليون ريال .

وفي ختام جولة سمو نائب أمير منطقة عسير لمحافظة خميس مشيط عقد سموه اجتماع بأعضاء و أهالي المجلس المحلي وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .

حضر الجولة سعادة وكيل إمارة منطقة عسير سليمان بن محمد الجريش وعدد من مسؤولي الامارة والقيادات الأمنية بالمنطقة .