نيشيكوري يتأهل لثمن نهائي روما للتنس - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تأهل لاعب التنس الياباني كي نيشيكوري، اليوم الأربعاء، إلى ثمن نهائي بطولة روما للأساتذة ذات الألف نقطة، عقب فوزه على الإسباني ديفيد فيرير بنتيجة 7-5 و6-2.

وتمكن نيشيكوري، المصنف التاسع عالميا، من الفوز على فيرير (30 عالميا) بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و6-2 في ساعة و21 دقيقة.

وبذلك حقق نيشيكوري، المرشح السابع للتويج بلقب بطولة روما، الفوز العاشر في مسيرته على فيرير.

وسيواجه نيشيكوري في الدور المقبل الفائز من المباراة التي ستجمع بين الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو والبريطاني كيل إدموند.