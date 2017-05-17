جودة التغذية بسجون جازان في ورشة عمل - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

نظمت مديرية السجون بمنطقة جازان ممثلة في إدارة التغذية ورشة عمل بعنوان ( جودة التغذية للمستفيدين من إعاشة سجون منطقة جازان )

وذلك بالتعاون مع المعهد العالي للسياحة والضيافة بمنطقة جازان وتحت رعاية مديرالسجون بمنطقة جازان العقيد الدكتور شائع بن سعد القحطاني وحضور مدير عام المعهد العالي للسياحة والضيافة الاستاذ علي بن سعيد جابر ومدير إدارة التغذية النقيب أنور عسيس ومدير شعبة التغذية بالإدارة العامة لسجن جازان الملازم أول أخصائي عقاب بن مرعي الشمري ولجان التغذية بسجون المنطقة ومندوبي الإدارات الأمنية التي تقدم التغذية لموقوفيها عن طريق السجون , حيث بلغ عدد المستفيدين من الورشة (50) مستفيداً من عسكريين وفنّيين ومشرفين وطباخي المتعهد ومساعديهم .

نفذ الورشة كلاً من مدرب إنتاج طعام الشيف/ غالب محمد إسبتيان والشيف/ مصباح شاهر ومدرب خدمة طعام وشراب الأستاذ/ حمادي علي طرابلسي .

وكانت أهم المحاور التي تم طرحها في الورشة هي النهوض بإعاشة النزلاء لأعلى المستويات ومنع الأخطاء قبل حدوثها وكذلك استشعار المسئولية تجاه النزلاء الذين تقدم لهم قرابة الثلاثين الف وجبة يومياً ، والتي تصرف عليها الدولة مبالغ طائلة تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي شهرياً .

كما ناقش الحضور أهم العوائق التي تعترض تطبيق الوسائل والطرق الصحية لسلامة التغذية للعمل على تذليلها ومعرفة الإيجابيات لتعزيزها .

وفي ختام الورشة كرم مدير السجون بالمنطقة كافة القائمين على ورشة العمل وعلى رأسهم مدير عام المعهد العالي للسياحة والضيافة وكذلك كافة المشاركين وقدم لهم شكره على الجهود التي بذلوها ولا زالوا يبذلونها راجياً من الله تعالى أن تتحق الأهداف التي عقدت من أجلها هذه الورشة ، كما كرمت إدارة المعهد مدير السجون بالمنطقة.