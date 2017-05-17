اليمن: الانقلابيون يسيطرون على 581 مليار ريال يمني - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أعلن رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأربعاء، أن مليشيا الانقلاب تسيطر على 581 مليار ريال يمني وبامكانها دفع القليل من المال لمعالجات الحالات المرضية المصابة بالكوليرا.

وأوضح ” دغر ” خلال لقائه رئيس منظمة برجهوف الألمانية، أولفر ويلز، أن المبالغ المنهوبة لدى مليشيا الحوثي والمخلوع تكفي لدفع رواتب الموظفين لتسعه أشهر، مشيرًا أن مظاهر الجوع و تفشي أمراض الكوليرا برزت في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الانقلابية بالعاصمة صنعاء وغيرها من المدن.