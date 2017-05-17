أبا الخيل: المملكة أصدرت العديد من الأنظمة والتشريعات التي تُجرِّم الفساد وتحاربه - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد الدكتور بندر أبا الخيل، نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” ، على أن المملكة عازمة على استئصال الفساد من جذوره، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يخالفها أيا كانت صفته.

وقال أبا الخيل، خلال كلمته التي القاها في افتتاح نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي أمس ” الثلاثاء ” اللقاء التعريفي لمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والذي تنفذه وزارة الخدمة المدنية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، إن المملكة منذ تأسيسها تستند في أنظمتها إلى أحكام الشريعة الإسلامية وأصدرت العديد من الأنظمة والتشريعات التي تُجرِّم الفساد، وتحاربه.