بالصور.. إنقاذ مواطنين علقوا بسيل " غيثاء الطائف " - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بمركز عشيرة شمالي محافظة الطائف، اليوم الأربعاء، عددا من المواطنين الذين علقوا بمركباتهم في عرض وادي الغيثاء بعد أن امتلأت قارعة الطريق المؤدي إلى قرية القاحة بكميات ضخمة من مياه الأمطار التي شهدتها شمال المحافظة.

وعلي الفور قامت فرق من الإنقاذ في فك احتجاز المواطنين بعد تعذر خروجهم بسبب غزارة المياه التي تشكلت بسبب عيب هندسي في الموقع إذ لم يراعِ المقاول عند تنفيذ الطريق تصميم عبارات لتصريف المياه في المنطقة المنخفضة من الطريق.