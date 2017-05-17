المنيف:يحق لخريجات " التغذية وعلل النطق " التقديم على وظائف الأخصائيات - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف على حق للحاصلات على مؤهل بكالوريوس في تخصص صحة المجتمع ” تغذية ” التقدم لشغل وظيفة أخصائي تغذيه في الإعلان الحالي.

وقال ” المنيف ” على حسابه الرسمي بتويتر: يحق أيضاً للحاصلات على البكالوريوس في تخصص علاج علل النطق،والسمع وتخصص علوم التأهيل (علاج علل النطق والسمع) التقدم لشغل وظيفة أخصائي معالجة نطق.

يشار الى ان فترة التقديم على الوظائف المشمولة باللائحة الصحية للنساء تنتهي في تمام الساعة 12 من منتصف الليلة.