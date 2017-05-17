للرجال.. تٌريدون الإنجاب .. أخلدوا للنوم في هذه الساعة! - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

ما لا يختلف عليه اثنان أن للنوم منافع وفوائد عدة للصحة الجسدية والنفسية بشكل عام. لكن ما خلُصت اليه آخر الدراسات التي أجريب في معهد هاربين للتكنولوجيا، سيفاجئك وسيجعل معظم الرجال ينامون باكرًا. أما السبب فهو متعلق بالقدرة على الإنجاب.

فبحسب الدراسة، تبين أن الرجال الذين ينامون بين الثامنة مساء والعاشرة أكثر قدرة على الإنجاب من غيرهم. بحيث أن نسبة الحيوان المنوي لديهم ونوعيته أفضل من أولئك الذين ينامون بعد هذا الوقت.

فضلًا عن أن قدرة الحيوان المنوي على الحركة تكون أكبر بمعنى أن حظوظ هذا الأخير في تلقيح البويضة تزداد بشكل ملحوظ لدى الرجال الذين ينامون بين الثامنة والعاشرة مساء.

وبعد أخذ عيّنات من الحيوان المنوي لدى الرجال الذين ينامون بعد منتصف الليل وأولئك الذين ينامون بين الثامنة والعاشرة مساء، تبين أن كمية الحيوان المنوي ونوعيته لدى الذين ينامون باكرًا أفضل وبفرق شاسع من الذين لا يحصلون على نوم جيد.

وفي سياق آخر، يشير الخبراء الى أن مشكلات الإنجاب قد ازدادت كثيرًا في السنوات الـ10 الأخيرة ويعاز ذلك الى نمط الحياة غير الصحي بالدرجة الأولى والى البدانة التي ارتفعت نسبتها بشكل كبير أخيرا وقلة الحركة. ويشددون على أن ساعات النوم تلعب دورًا ليس بالغ الأهمية فحسب بل أساسيًا. لذا أيها الرجال إذا أردتم الإنجاب من دون مشكلات فقد بات المفتاح في أيديكم.