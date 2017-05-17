الشيباني: برامج الاتصال المجاني يستخدمها الإرهابيون في تنفيذ مخططاتهم - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشف مسؤول سابق بوزارة الداخلية، عن قيام العناصر الإرهابية في القطيف وحي المسورة، باستخدام برامج الاتصال المجانية، لتسهيل إدخال الأسلحة.

وأكد المسؤؤل أن العناصر تنسق مع بعضها ومع الأجندات الخارجية، عبر الاتصال مهامها، مشيرا إلى القذيفة الصاروخية ” آر بي جي ” ، التي اتسهدفت مركبة أمينة مساء أمس الاثنين كانت بالتنسيق مع من خلال الاتصال عبر هذه البرامج.

وقال نائب مدير عام الاتصالات بوزارة الداخلية سابقاً اللواء المهندس ناصر الشيباني، وفقاً لجريدة ” الوطن ” ، إن تلك البرامج يستخدمها الإرهابيون في تنفيذ مخططاتهم، كونها لا تحظى بمراقبة دقيقة مثل برامج التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية ستفرض رقابة شديدة على تلك البرامج المجانية لمنع تنسيق العناصر الإرهابية مع بعضهم ولإحباط محاولاتهم في إيصال الأسلحة إلى البؤر التي يختبئون فيها.

يذكر أن العناصر الإرهابية أطلقت قذيفة ” آر بي جي ” على دورية أمنية أثناء مباشرتها مهامها في حي المسورة بالقطيف مساء أمس الأول، ما أدى لاستشهاد جندي أول بقوات الطوارئ الخاصة وإصابة 5 آخرين خلال الحادث.