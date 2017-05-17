وزير المالية يعلن موعد انتهاء مشروع ميزانية 2018 - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلن وزير المالية محمد الجدعان، عن جاهزية مشروع ميزانية العام المقبل 2018 خلال شهرين، مشيرا إلى أنها ميزانية توسعية استناداً على الكفاءة، ويقتصر الصرف فيها على الضروريات تماشياً مع خطط تحقيق التوازن المالي في 2020م.

وكشف أن مشروع الميزانية بدأ إعداده منذ شهر يناير الماضي، وترتكز على الحد من المصروفات غير الضرورية واستخدامها في استثمارات أكثر إنتاجية.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت لأول مرة عن تقرير أداء الميزانية في الربع الأول من العام الجاري 2017م، كاشفة عن انخفاض العجز في الميزانية خلال هذا الربع بنسبة 71%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016.