" سار " تُحدث مواعيد رحلات قطار الركاب في رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

” سار ” تُحدث مواعيد رحلات قطار الركاب في رمضان
مع قدوم شهر رمضان المبارك، وتغيير مواعيد العمل والرحلات، قامت الشركة السعودية للخطوط الحديدية ” سار ” بتحديث مواعيد رحلات قطار الركاب ، بدءاً من يوم الخميس القادم.
وأصدرت الشركة بيانا لها اليوم الأربعاء، قالت فيه: إن الرحلات خلال شهر رمضان المبارك ستكون بشكل يومي انطلاقا من محطاتها الثلاث في كل من الرياض والمجمعة والقصيم.
وادرجت ” سار ” رحلات إضافية أخرى يومي الخميس والسبت القادمين من جميع محطاتها الثلاث، موضحة من خلال جدولا عبر موقعها سير الرحلات ومواعيدها، وذلك سعياً منها إلى توفير خيارات متعددة لعملائها.
ح.م.ح[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 7 دقائق
الجنوب مافيه قطارات والطرق سيئه وحجز الطيران اسوء يجب تخفيض اسعار التذاكر من الجنوب الى بقية انحاء المملكه ومضاعفة الرحلات لعدم وجود قطار مثل سار الذي يخدم السعوديه بإستثناء الجنوب