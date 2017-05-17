" سار " تُحدث مواعيد رحلات قطار الركاب في رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

مع قدوم شهر رمضان المبارك، وتغيير مواعيد العمل والرحلات، قامت الشركة السعودية للخطوط الحديدية ” سار ” بتحديث مواعيد رحلات قطار الركاب ، بدءاً من يوم الخميس القادم.

وأصدرت الشركة بيانا لها اليوم الأربعاء، قالت فيه: إن الرحلات خلال شهر رمضان المبارك ستكون بشكل يومي انطلاقا من محطاتها الثلاث في كل من الرياض والمجمعة والقصيم.

وادرجت ” سار ” رحلات إضافية أخرى يومي الخميس والسبت القادمين من جميع محطاتها الثلاث، موضحة من خلال جدولا عبر موقعها سير الرحلات ومواعيدها، وذلك سعياً منها إلى توفير خيارات متعددة لعملائها.