وزير الإعلام لرؤساء تحرير الصحف الإلكترونية: نريد إعلاماً وطنياً - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبد الله(صدى):

اعترف معالي وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عواد العواد، بوجود خلل في المنظومة الإعلامية يحتاج لتضافر الجهود ودعم الصحف الإلكترونية، ووصف رؤساء التحرير بأنهم «واجهة الإعلام الجديد»، مطالبا بالتطوير للأفضل.

وقال خلال لقائه برؤوساء تحرير الصحف الإلكترونية، بمركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض، «لا نريد إعلاماً يطبل بل نريد إعلاما وطنيا صادقا»، وأشار إلي أن إنشاء مركز إعلامي حديث بالوزارة سيحقق نقلة نوعيى، بالإضافة إلي إعادة النظر في لائحة النشر الإلكتروني التي سبق إقرارها، وسيشارك رؤساء تحرير الصحف الإلكترونية في صياغتها.

وطالب بإحياء جمعية الإعلام الإلكتروني لتكون حلقة وصل بين الصحف الإلكترونية والوزارة ومنتسبي الإعلام الإلكتروني، وشدد علي البحث عن موارد تدعم الصحف الإلكترونية.

ووجه حديثه لرؤساء تحرير الصحف الإلكترونية «سمعة المملكة أمانة بعنق كل فردٍ منا»، مؤكدا أنه سيتواصل معهم بشكل مباشر.

واثنى الوزير على جهود الصحف الإلكترونية وما تقوم به من أعمال تحسب لها مما يجعلها في مواقع متقدمة من أدوات العمل الإعلامي، وأضاف أن وزارة الثقافة والإعلام تؤمن تماما بحرية الطرح المتزن الذي يهدف الى تغليب المصلحة الوطنية.