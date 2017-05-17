الدكتور طلال الحربي يدشن شركة أطوار الذكية للتعليم - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

دشّن مساعد مدير عام التعليم بمنقطة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور طلال بن مبارك الحربي شركة أطوار الذكية للتعليم مؤخراً بفندق مكارم منى بالعزيزة بمكة المكرمة وذلك بحضور الدكتور عبدالله العفيص مدير عام الموهوبين بالوزارة، ومدير تعليم مكة السابق الأستاذ حامد السلمي ومدير تعليم الطائف سابقا الدكتور محمد الشمراني ومدير فرع وزارة التجارة بمكة الدكتور عبد الرحمن الردادي وعدد من القيادات التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وملاك وقادة المدارس الأهلية، والمشرفين التربويين وقادة المدارس والمعلمين في قطاعي (البنين والبنات) فيما كان في استقبالهم المدير العام لشركة أطوال الذكية الأستاذ عبد الله بن دوس الشمراني وشركاه.

وأشاد راعي الحفل المساعد للشؤون التعليمية الدكتور طلال بن مبارك الحربي بالشركة وأهدافها التقنية والتعليمية عالية المستوى، مشيراً لما يتمتع به مديرها العام الأستاذ عبد الله بن دوس الشمراني من خبرات إدارية و تعليمية وتنموية اكتسبها خلال مسيرته في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في التعليم الأهلي والنشاط الطلابي والميدان التعليمي والتربوي، جاء ذلك في كلمته في الحفل الخطابي لتدشين الشركة وإعلان انطلاقتها القوية في الميدان التعليمي خاصة وأن تعليم مكة المكرمة يرحب بالشراكات القوية التي تحقق للميدان التعليمي الرقي التقني والتعليمي كالشركة الفتية أطوار الذكية للتعليم.

فيما ثمّن الأستاذ عبد الله بن دوس الشمراني مدير عام شركة أطوار الذكية لمساعد المدير العام للشؤون التعليمية رعايته لحفل افتتاح الشركة وتدشين منتجاتها نيابة عن المدير العام للتعليم الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي، مضيفاً أن شركة أطوار الذكية للتعليم تهدف للاستثمار في مجال التعليم وخدماته من خلال التنمية المستدامة للموارد البشرية والمالية للشركة، من خلل إدارة وتشغيل المنشآت التعليمية والإشراف عليها، وتقديم الاستشارات المتخصصة وإعداد البحوث ودراسات الجدوى الاقتصادية والتأسيسية والهندسية والقرارات الاستراتيجية، وتقديم الدعم اللوجستي والتقني للمنشآت التعليمية إلى غير ذلك من الأهداف الاستراتيجية للشركة.

يُذكر أن برنامج الحفل استهل بالقرآن الكريم فكلمة مدير عام الشركة الأستاذ عبد الله الشمراني، تلاه عرض مرئي عن رؤية الشركة ورسالتها وأهدافها المستقبلية والتطويرية، فكلمة الدكتور عبد الرحمن الردادي، ثم كلمة راعي الحفل الدكتور طلال الحربي، فيما اختتم الحفل بالتكريم والتقاط الصور التذكارية وتناول مأدبة العشاء.